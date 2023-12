December 18, 2023 / 11:55 AM IST

Shreyas Iyer : ద‌క్షిణాఫ్రికా ప‌ర్య‌ట‌న‌లో టీ20 సిరీస్ స‌మం చేసిన‌ భార‌త జ‌ట్టు(Team India) వ‌న్డే సిరీస్‌లో బోణీ కొట్టింది. జొహ‌న్నెస్‌బ‌ర్గ్‌లోని న్యూ వాండెర‌ర్స్(New Wanderers) స్టేడియంలో జ‌రిగిన‌ తొలి వ‌న్డేలో స‌ఫారీల‌ను పేస్ బౌలింగ్‌లో బోల్తా కొట్టించింది. అనంతరం స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యాన్ని అల‌వోక‌గా ఛేదించింది. అయితే.. టీమిండియా బ్యాటింగ్ చేస్తున్న స‌మ‌యంలో ఊహించ‌ని సంఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. మూడో డౌన్‌లో వ‌చ్చిన శ్రేయ‌స్ అయ్యర్(Shreyas Iyer), సాయి సుద‌ర్శ‌న్‌(Sai Sudarshan)తో క‌లిసి ధాటిగా ఆడుతున్నాడు.

నంద్రె బ‌ర్గ‌ర్ ఓవ‌ర్లో అయ్య‌ర్ ఫుల్‌షాట్(Full Shot) కొట్టేందుకు ప్ర‌యత్నించాడు. కానీ, అనూహ్యంగా బ్యాట్ చేతుల్లోంచి జారిపోయింది. గాల్లో తేలుతూ స్క్వేర్ లెగ్ వైపు ప‌డింది. కొంచెమైతే స్క్వేర్ లెగ్ అంపైర్‌కు బ్యాట్‌కు త‌గిలేది. ఊహించ‌ని ప‌రిణామంతో మొద‌ట షాక్ తిన్న అయ్య‌ర్.. తేరుకొని గ‌బ‌గ‌బా రెండు ప‌రుగులు తీశాడు. అనంత‌రం అయ్య‌ర్ బ్యాట్‌ను ద‌క్షిణాఫ్రికా ఫీల్డ‌ర్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు. ఆ వీడియో ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది.

తొలి వ‌న్డేలో భార‌త యువ పేస‌ర్లు నిప్పులు చెరిగారు. అర్ష్‌దీప్ సింగ్(Arshdeep Singh) ఐదు, అవేశ్ ఖాన్(Avesh Khan) నాలుగ వికెట్ల‌తో స‌ఫారీల భ‌ర‌తం ప‌ట్టారు. దాంతో, మ‌ర్క్‌ర‌మ్ సేన 116 ప‌రుగ‌ల‌కే చేతులెత్తేసింది. టాస్ గెలిచి ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన ద‌క్షిణాఫ్రికాను అర్ష్‌దీప్ త‌న తొలి ఓవ‌ర్లోనే దెబ్బ‌కొట్టాడు. వ‌రుస బంతుల్లో ఓపెన‌ర్‌ రీజా హెండ్రిక్స్‌(0), డ‌స్సెన్‌(0)ను వెన‌క్కి పంపాడు. ఆ త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లో మ‌రో ఓపెన‌ర్ టోనీ డె జోర్జి(28)ను ఔట్ చేసి స‌ఫారీల‌ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు.

