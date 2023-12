December 18, 2023 / 11:29 AM IST

Salaar Trailer | పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు సినిమాల్లో సలార్‌ (Salaar) ఒకటి. కేజీఎఫ్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel), పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ (Prabhas) కాంబినేషన్‌లో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం రెండు పార్టులుగా రాబోతుంది. ఇప్పటికే ట్రైలర్, ఫస్ట్ సింగిల్​తో ఈ సినిమా సూపర్​ క్రేజ్​ సంపాదించుకోగా.. తాజాగా మూవీ టీమ్ మరో సాలిడ్ ట్రైలర్​ను రిలీజ్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

ఈ సినిమా నుంచి మొద‌ట విడుద‌ల చేసిన‌ ట్రైలర్‌కి ప్రశంసలతోపాటు విమర్శలు కూడా ఎదురవ్వడం చర్చనీయాశంగా మారిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ ట్రైలర్‌ని చూసిన కొందరు క్రిటిక్స్‌.. సినేరియా మొత్తం ‘కేజీఎఫ్‌’ తరహాలోనే ఉందని, కథ కూడా దాదాపు అలాగే ఉందని, దీన్ని ‘కేజీఎఫ్‌ 3’ అనుకోవచ్చని విమర్శలు గుప్పించారు. అయితే ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌పై విమ‌ర్శ‌లు వ‌స్తున్న నేప‌థ్యంలో మేక‌ర్స్ స‌లార్ నుంచి రెండో ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. సలార్ రిలీజ్ ట్రైల‌ర్ (Salaar Release Trailer ) అంటూ ఈ ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేయ‌నుండ‌గా.. ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంట‌ల‌కు సెకండ్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల కానున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్రక‌టించింది.

The #SalaarReleaseTrailer might have hit the snooze button, but fear not! It’s set to be out 2 PM 🔥 Stay Tuned!

— Hombale Films (@hombalefilms) December 18, 2023