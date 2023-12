December 4, 2023 / 10:15 AM IST

Shai Hope : వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ షాహ్ హోప్(Shai Hope) అరుదైన మైలురాయికి చేరువ‌య్యాడు. వ‌న్డేల్లో వేగంగా 5 వేల ప‌రుగులు సాధించిన మూడో బ్యాట‌ర్‌గా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. సొంత‌గ‌డ్డ‌పై అంటిగ్వాలో ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డేలో అద్భుత శ‌త‌కంతో హోప్ 5వేల క్ల‌బ్‌లో చేరాడు. 114 ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే విండీస్ సార‌థి ఈ ఫీట్ సాధించ‌డం విశేషం. త‌ద్వారా విండీస్ దిగ్గ‌జం స‌ర్ వివ్ రిచ‌ర్డ్స్‌(Sir Vivian Richards)తో పాటు భార‌త స్టార్ బ్యాట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) రికార్డు స‌మం చేశాడు. ఈ జాబితాలో పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజాం(97 ఇన్నింగ్స్‌లు), ద‌క్షిణాఫ్రికా మాజీ కెప్టెన్ హ‌షీం ఆమ్లా(101 ఇన్నింగ్స్‌లు) కోహ్లీ, హోప్ కంటే ముందున్నారు.

