IND vs AUS : సొంత గ‌డ్డ‌పై వ‌న్డే సిరీస్‌లో దారుణంగా ఓడిన భార‌త జ‌ట్టు(Team India) టీ20 సిరీస్‌లో ఆస్ట్రేలియాను చిత్తుగా ఓడించింది. ఓపెన‌ర్లు ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ‌(64 నాటౌట్ : 53 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, మూడు సిక్స‌ర్లు), స్మృతి మంధాన‌(54 : 52 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్) వీర‌బాదుడుతో కంగారూల‌ను చిత్తు చేసింది. ఆసీస్ నిర్దేశించిన 141 ప‌రుగుల లక్ష్యాన్ని 9వికెట్ల తేడాతో ఛేదించి ప్ర‌తీకారం తీర్చుకుంది.

వ‌న్డే సిరీస్‌లో విఫ‌ల‌మైన ష‌ఫాలీ, మంధాన డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియా బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేశారు. ఎడాపెడా ఫోర్లు, బౌండ్రీల‌తో కంగారూల‌ను ప‌రుగెత్తిస్తూ తొలి వికెట్‌కు 137 ర‌న్జ్ జోడించారు. హాఫ్ సెంచ‌రీ త‌ర్వాత మంధాన ఔటైనా అప్ప‌టికే టీమిండియా విజ‌యం ఖ‌రారైంది. 18వ ఓవ‌ర్లో జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (6నాటౌట్) బౌండ‌రీతో జ‌ట్టును గెలిపించింది. ఈ గెలుపుతో హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ సేన‌ మూడు టీ20ల‌ సిరీస్‌లో 1-0తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.

The first ever century stand for India in a women’s T20I vs Australia 🙌 #INDvAUS

