July 22, 2023 / 05:18 PM IST

Korea Open 2023 : భారత స్టార్ డ‌బుల్స్ ద్వ‌యం సాత్విక్‌సాయిరాజ్(Satwiksairaj Rankireddy) – చిరాగ్ శెట్టీ( Chirag Shetty) జోడీ మ‌రోసారి సంచ‌ల‌నం సృష్టించింది. తొలిసారి ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క‌ కొరియా ఓపెన్ సూప‌ర్ 500 టోర్న‌మెంట్(Korea Open 2023) ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. ఈరోజు జ‌రిగిన సెమీఫైన‌ల్లో చైనాకు చెందిన‌ రెండో సీడ్ లియాంగ్ వీ కెంగ్(Liang Wei Keng), వాంగ్ చాంగ్‌(Wang Chang)పై గెలుపొందింది.

40 నిమిషాల పాటు హోరాహోరీగా జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో దూకుడుగా ఆడిన సాత్విక్ – చిరాగ్ 21-15 24-22తో విజ‌యం సాధించారు. తొలిసెట్‌లో ఆరు గేమ్ పాయింట్లు సాధించిన భార‌త ద్వ‌యం రెండో సెట్‌లోనూ జోరు కొన‌సాగించింది. దాంతో, చైనా జోడీపై హ్యాట్రిక్ ఓట‌మి నుంచి త‌ప్పించుకుంది.

Another Sunday another Final for Satwik/Chirag✨

We don’t mind getting used to this😎

📸: @badmintonphoto#KoreaOpen2023#IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/lqzQHepxYF

— BAI Media (@BAI_Media) July 22, 2023