Brian Taber : ఆస్ట్రేలియా మాజీ వికెట్ కీప‌ర్(Former Wicket Keeper) బ్రియాన్ ట‌బెర్(Brian Taber) క‌న్నుమూశాడు. ఆరంగేట్రం టెస్టు(Debut Test)లోనే 8 మందిని ఔట్ చేసిన తొలి వికెట్ కీప‌ర్‌గా రికార్డు సృష్టించిన అత‌ను 83 ఏళ్ల వ‌య‌సులో మ‌ర‌ణించాడు. అత‌డి మృతి ప‌ట్ల ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ బోర్డు(Cricket Australia), మాజీ క్రికెట‌ర్లు సంతాపం వ్య‌క్తం చేశారు. ‘బ్రియాన్ మ‌ర‌ణం మ‌మ్మ‌ల్ని ఎంత‌గానో బాధించింది. ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్‌కు అత‌డు అందించిన సేవ‌లు అమోఘం’ అని క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా సీఈఓ నిక్ హాక్లే(Nick Hockley) ఒక ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపాడు.

ఫ‌స్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో బ్రియాన్ న్యూ సౌత్ వేల్స్(New South Wales) జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున‌ 129 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. వికెట్ కీప‌ర్‌గా అద‌ర‌గొట్టి సెలెక్ట‌ర్ల దృష్టిలో ప‌డ్డాడు. ద‌క్షిణాఫ్రికా(South Africa)పై బ్రియాన్ టెస్టుల్లో తొలి మ్యాచ్ ఆడాడు. జోహ‌న్నెస్‌బ‌ర్గ్ స్టేడియంలో జ‌రిగిన ఆ మ్యాచ్‌లో అత‌ను ఏడు క్యాచ్‌లు, ఒక స్టంపింగ్ క‌లిపి ఎనిమిది

We are today mourning the loss of former Australian and NSW wicketkeeper Brian Taber, who passed away on Friday aged 83.

Taber played 16 Tests between 1966 and 1970 and is widely regarded as one of the best wicketkeepers our country has produced. May he Rest in Peace. pic.twitter.com/qdAzhC6mAz

