July 22, 2023 / 04:14 PM IST

Lionel Messi : అర్జెంటీనా కెప్టెన్ లియోన‌ల్ మెస్సీ(Lionel Messi) తానెంత విలువైన ఆట‌గాడో మ‌రోసారి నిరూపించాడు. కొత్త క్ల‌బ్ ఇంట‌ర్ మియామి(Inter Miami) త‌న‌పై పెట్టుకున్న న‌మ్మ‌కాన్ని నిజం చేశాడు. అవును.. ఆ క్ల‌బ్ త‌ర‌ఫున ఆడిన‌ మొద‌టి మ్యాచ్‌లోనే అత‌ను మ్యాచ్ విన్నింగ్ గోల్ కొట్టాడు. మెస్సీ గోల్ కొట్ట‌గానే ఆ క్ల‌బ్ స‌హ య‌జ‌మాని డేవిడ్ బెక్‌హ‌మ్(David Beckham) సంతోషంతో క‌న్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.

టెన్నిస్ లెజెండ్ సెరీనా విలియ‌మ్స్(Serena Williams) అయితే.. ఓ నిమిషం షాక్‌కు గురైంది. హాలీవుడ్ హీరోయిన కిమ్ కర్దాషియ‌న్(Kim Kardashian) సైతం ఆశ్చ‌ర్య‌పోయింది. వీళ్ల రియాక్ష‌న్ వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్‌మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Look at the reactions of Kim Kardashian, Serena Williams, David Beckham and his family to Messi’s goal. They were all there for Lionel Messi’s Inter Miami debut today 🐐#LionelMessi #InterMiamiCF pic.twitter.com/QqplhZQlK6

— Farid Khan (@_FaridKhan) July 22, 2023