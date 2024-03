March 10, 2024 / 09:32 AM IST

French Open 2024 : ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ ల‌క్ష్యంగా పెట్టుకున్న‌ భార‌త స్టార్ ఆట‌గాళ్లు సాత్విక్ సాయిరాజ్(Satwik Sairaj,, చిరాగ్ శెట్టి(Chirag Shetty)లు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్‌లో(French Open 2024)నూ అద‌ర‌గొట్టారు. వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్ల‌కు షాకిచ్చిన‌ ఈ జోడీ ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టింది. సెమీస్‌లో భార‌త ద్వ‌యం కంగ్ మిన్‌హైక్, సీయో సుఎంగ్జే జంట‌ను అల‌వోక‌గా చిత్తు చేసింది.

వ‌రుస సెట్లలో జోర కొన‌సాగించిన స్వాత్విక్, చిరాగ్ జోడీ 21-13, 21-16తో గెలుపొందింది. తద్వారా వ‌రుస‌గా మూడోసారి టైటిల్ పోరుకు దూసుకెళ్లింది. ట్రోఫీ కోసం జ‌పాన్, తైవాన్ జోడీల మ్యాచ్ విజేత‌తో సాత్విక్, చిరాగ్‌లు త‌ల‌ప‌డ‌నున్నారు.

3️⃣rd final on the trot this year on #BWFWorldTour

3️⃣rd final at #FrenchOpen

Satwik-Chirag beat reigning world champs Kang/Seo 🇰🇷 21-13, 21-16 to reach yet another final 🥳🫶

📸: @badmintonphoto #IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/BAjXsR7Xkz

— BAI Media (@BAI_Media) March 9, 2024