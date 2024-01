January 23, 2024 / 03:51 PM IST

BWF Rankings : భార‌త స్టార్ డబుల్స్ ద్వ‌యం సాత్విక్ సాయిరాజ్(Satwik Sairaj), చిరాగ్ శెట్టి(Chirag Shetty) మ‌ళ్లీ నంబ‌ర్ 1 స్థానాన్ని ద‌క్కించుకుంది. చైనాకు చెందిన లియాంగ్ వీ కెంగ్‌(Liang Wei Keng), వాంగ్ చాంగ్(Wang Chang) జోడీని వెన‌క్కి నెట్టి అగ్ర‌స్థానం కైవ‌సం చేసుకుంది. మంగ‌ళ‌వారం బ్యాడ్మింట‌న్ వ‌ర‌ల్డ్ ఫెడ‌రేష‌న్ (BWF Rankings) ర్యాంకింగ్స్‌ను ప్ర‌క‌టించింది.

మ‌లేషియా ఓపెన్‌(Malaysia Open)లో ర‌న్న‌ర‌ప్‌గా నిలిచినప్ప‌టికీ భార‌త జోడీకి టాప్ ర్యాంక్ ద‌క్క‌డం విశేషం. పురుషుల సింగిల్స్‌లో నిల‌క‌డ‌గా రాణిస్తున్న హెచ్ఎస్ ప్ర‌ణ‌య్(HS Prannoy) 8వ ర్యాంక్‌తో స‌రిపెట్టుకున్నాడు. ఇక మ‌హిళ‌ల డ‌బుల్స్‌లో అశ్విని పొన్న‌ప్ప‌, త‌నీశ క్రాస్టో 20వ ర్యాంక్ సొంతం చేసుకున్నారు.

