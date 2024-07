July 27, 2024 / 09:29 PM IST

Paris Olympics 2024 : భార‌త ఏస్ డబుల్స్ జోడీ విశ్వ క్రీడ‌లను విజ‌యంతో ఆరంభించింది. ఈ సీజ‌న్‌లో సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉన్న‌ సాత్విక్ సాయిరాజ్(Satwik Sairaj) – చిరాగ్ శెట్టి(Chirag Shetty) ద్వ‌యం పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో బోణీ కొట్టింది. శ‌నివారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఫ్రాన్స్ జంట ల్యూక‌స్ కొర్వీ, రొన‌న్ లాబ‌ర్‌పై గెలుపొందింది. 47 నిమిషాల పాటు మోరాహోరీగా సాగిన పోరులో భార‌త ద్వ‌యం ప్ర‌త్య‌ర్థికి ఏమాత్రం చాన్స్ ఇవ్వ‌లేదు.

తొలి సెట్‌ను 21-17తో గెలుపొందిన సాత్విక్ – చిరాగ్ రెండో సెట్‌లోనూ దూకుడుగా ఆడారు. దాంతో, 21-14తో వెన‌క‌బ‌డిన ఫ్రాన్స్ జంట‌కు ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు. ఈ విజ‌యంతో సీత్విక్, చిరాగ్ జంట‌ రెండో రౌండ్‌కు దూసుకెళ్లింది.

