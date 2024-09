September 8, 2024 / 09:00 AM IST

Sarfaraz Khan : దేశ‌వాళీ క్రికెట్ అంటూ చాలు దంచికొట్టే స‌ర్ఫ‌రాజ్ ఖాన్ (Sarfaraz Khan) మ‌రోసారి త‌న ప్ర‌తాపం చూపించాడు. ఈ ఏడాది భార‌త జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున అర్ధ శ‌త‌కాల మోత మోగించిన స‌ర్ఫ‌రాజ్ దులీప్ ట్రోఫీ(Duleep Trophy 2024)లో బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేశారేశాడు. ‘ఇండియా బీ’ త‌ర‌ఫున ఆడుతున్న అత‌డు శ‌నివారం ఇండియా ఏ పేస‌ర్ ఆకాశ్ దీప్(Akash Deep) ఓవ‌ర్లో రెచ్చిపోయి ఆడాడు. వ‌రుస‌గా ఐదు బంతుల్ని బౌండ‌రీ దాటించి ఔరా అనిపించాడు.

ఇండియా బీ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో స‌ర్ఫ‌రాజ్ శివాలెత్తిపోయాడు. ఆప్ప‌టికే రెండు వికెట్లు తీసి జోరుమీదున్న అకాశ్ దీప్‌ను టార్గెట్ చేశాడు. అత‌డు వేసిన 10వ ఓవ‌ర్లో తొలి బంతి మిన‌హా ఐదు బంతుల్ని బౌండ‌రీగా మ‌లిచాడు. రెండో బంతిని స్లిప్‌లో ఫోర్ కొట్టాడు. మూడో బంతిని క‌వ‌ర్స్ దిశ‌గా బౌండ‌రీ దాటించాడు.

4⃣4⃣4⃣4⃣4⃣

Sarfaraz Khan on 🔥

He hits five fours in an over, off Akash Deep!

What delightful strokes 👌#DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank

Follow the match ▶️ https://t.co/eQyu38Erb1 pic.twitter.com/AWE5JhJiuS

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 7, 2024