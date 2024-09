September 7, 2024 / 06:58 PM IST

Danish Kaneria : సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో పాకిస్థాన్ జ‌ట్టు ఆట రోజురోజుకు మ‌రింత దిగ‌జారుతోంది. సొంత గ‌డ్డ‌పై బంగ్లాదేశ్ (Bangladesh) చేతిలో 2-0తో టెస్టు సిరీస్ ఓడిన పాక్ ర్యాంకింగ్స్‌లో 8వ స్థానానికి ప‌డిపోయింది. దాంతో, షాన్ మ‌సూద్(Shan Masood) బృందంపై మాజీలు మండిప‌డుతున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ఆ దేశ మాజీ స్పిన్న‌ర్ డానిష్ క‌నేరియా(Danish Kaneria) సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. ప్ర‌స్తుత ప‌రిస్థితుల్లో పాకిస్థాన్‌కు గౌతం గంభీర్ (Gautam Gambhir) లాంటి హెడ్‌కోచ్ అవ‌స‌రం ఉంద‌ని క‌నేరియా అన్నాడు.

అంతేకాదు ప‌లువురు పాక్ మాజీలు సైతం గంభీర్ త‌ర‌హా కోచ్ త‌మ‌కు కావాలంటూ సోష‌ల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్ట్‌లు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ‘గంభీర్ ఒక అద్భుత‌మైన క్రికెట‌ర్. అంతేకాదు మంచి మ‌నిషి కూడా. ఏ విష‌య‌మైనా స‌రే అత‌డు ముక్కుసూటిగా ముఖం మీదే చెప్పేస్తాడు. అత‌డికి వెన్నుపోటు పొడవ‌డం తెలియ‌దు. ఎవ‌రైనా స‌రే అలానే ఉండాలి’ అని క‌నేరియా మాట్లాడాడు. అంతేకాదు ‘పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ల‌లో ఏం చేసినా చెల్లుబాటు అవుతుంద‌నే ధోర‌ణి ఉంది.

Former Pakistan spinner Danish Kaneria wants Gautam Gambhir-like head coach for Pakistan amidst cricket fiasco in country. #GautamGambhir | #DanishKaneria pic.twitter.com/1d9VNz0E0T

Gautam gambhir can save their cricket the Pakistani know this.#GambhirSavePak pic.twitter.com/67Uyc5u5ir

— Kedar (@shintre_kedar) September 7, 2024