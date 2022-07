July 30, 2022 / 05:25 PM IST

కామన్వెల్త్ క్రీడలలో భారత్ తొలి బోణీ కొట్టింది. పురుషుల వెయిట్ లిఫ్టింగ్ 55 కిలోల విభాగంలో సంకేత్ సర్గార్ రజత పతకం నెగ్గాడు. ఈ విభాగంలో మొత్తంగా 248 కిలోలను ఎత్తిన సంకేత్.. రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. తొలి ప్రయత్నంలో 113 కిలోలు ఎత్తిన అతడు.. క్లీన్ అండ్ జర్క్‌లో 135 కిలోలు ఎత్తాడు. మలేషియాకు చెందిన బిబ్ అనిక్.. 249 కేజీల బరువు (107, 142 కిలోలు) ఎత్తి స్వర్ణం సాధించాడు. శ్రీలంకకు చెందిన దిలంక యోడగే 225 కిలోల బరువు ఎత్తి కాంస్యం సొంతం చేసుకున్నాడు. క్లీన్ అండ్ జర్క్‌లో భాగంగా మోచేతి ఎముక బెణకడంతో సంకేత్ ఆ ప్రయత్నంతో రెండో స్థానంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. సంకేత్, బిబ్ అనిక్‌కు మధ్య తేడా ఒక కిలోనే. మహారాష్ట్రలోని సంగిల్‌కు చెందిన సర్గర్ తండ్రి పాన్ షాపు నడుపుతుండటం గమనార్హం.

Congratulations Sanket Mahadev Sargar for opening Team India’s account at the @birminghamcg22 with a 🥈 and a fabulous performance in the Men’s 55kg 🏋🏻‍♀️ . #ekindiateamindia #B2022 pic.twitter.com/jawkm4uGLj

— Team India (@WeAreTeamIndia) July 30, 2022