December 21, 2023 / 08:22 PM IST

IND vs RSA : సిరీస్ డిసైడ‌ర్ అయిన మూడో వ‌న్డేలో భార‌త జ‌ట్టు భారీ స్కోర్ చేసింది. మిడిలార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్ సంజూ శాంస‌న్(108 : 114 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు) వీరోచిత సెంచ‌రీ బాద‌డంతో 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 296 ప‌రుగులు చేసింది. 8 ఏండ్లుగా మూడంకెల స్కోర్ కోసం నిరీక్షిస్తున్న శాంస‌న్ ద‌క్షిణాఫ్రికా గ‌డ్డ‌పై త‌న క‌ల‌ను నిజం చేసుకోగా.. తెలుగు కుర్రాడు తిల‌క్ వ‌ర్మ(52 : 77 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 1 సిక్స‌ర్) స‌ఫారీ బౌల‌ర్ల‌ను దీటుగా ఎదుర్కొని వ‌న్డేల్లో తొలి హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. చివ‌ర్లో రింకూ సింగ్(38) వీర‌విహారం చేయ‌డంలో భార‌త్ భారీ స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది. స‌ఫారీ బౌల‌ర్ల‌లో హెండ్రిక్స్ ఒక్క‌డే మూడు వికెట్లు తీశాడు.

టాస్ ఓడిన బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భార‌త్‌కు శుభారంభం ద‌క్క‌లేదు. అరంగేట్రం చేసిన ఓపెన‌ర్ ర‌జ‌త్ ప‌టిదార్ (22 16 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్), ఫామ్‌లో ఉన్న‌ సాయి సుద‌ర్శ‌న్‌(10 16 బంతుల్లో ఒక ఫోర్) త‌క్కువ స్కోర్‌కే వెనుదిరిగారు. దాంతో, టీమిండియా 10 ఓవ‌ర్ల‌కు 2 వికెట్ల న‌ష్టానికి 59 ప‌రుగులు చేసింది.

