December 21, 2023 / 07:41 PM IST

Terror Attack | న్యూఢిల్లీ : జ‌మ్మూక‌శ్మీర్‌లో జ‌వాన్లు వెళ్తున్న ఆర్మీ ట్ర‌క్కుల‌ను ల‌క్ష్యంగా చేసుకుని ఉగ్ర‌వాదులు కాల్పులు జ‌రిపారు. ఈ కాల్పుల్లో ముగ్గురు జ‌వాన్లు మృతి చెంద‌గా, మ‌రో ముగ్గురు జ‌వాన్లు తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డారు. ఫూంచ్ జిల్లాలోని బూఫ్లియాజ్ ఏరియాలో ఉగ్ర‌వాదులు త‌ల‌దాచుకున్నార‌న్న ప‌క్కా స‌మాచారంతో నిన్న రాత్రి నుంచి బ‌ల‌గాలు ఆప‌రేష‌న్ కొన‌సాగిస్తున్నాయి. ఈ క్ర‌మంలో సావ్నీ ఏరియాలోని రాజౌరీ – థ‌న‌మండి – సూర‌న్‌కోటే ర‌హ‌దారిపై గురువారం మ‌ధ్యాహ్నం 3:45 గంట‌ల‌కు ఆర్మీ ట్ర‌క్కుల‌పై ఉగ్ర‌వాదులు కాల్పులు జ‌రిపారు.

నిన్న రాత్రి నుంచి బూఫ్లియాజ్ ఏరియాలో ఉగ్ర‌వాదుల కోసం వేట కొన‌సాగుతోంది. ఈ క్ర‌మంలోనే అక్క‌డికి రెండు ఆర్మీ ట్ర‌క్కుల్లో బ‌ల‌గాల‌ను తీసుకెళ్తున్నారు. దీంతో ఆర్మీ ట్ర‌క్కుల‌ను గ‌మ‌నించిన ఉగ్ర‌వాదులు మెరుపుదాడి చేశారు. ఇక ఇరు వ‌ర్గాల మ‌ధ్య భీక‌ర కాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ కాల్పుల‌తో అద‌న‌పు బ‌ల‌గాల‌ను ఆ ప్రాంతానికి పోలీసులు చేర్చారు. ఫూంచ్ జిల్లాలోని ఆర్మ్‌డ్ పోలీసు యూనిట్‌లోని కంపౌండ్‌లో నిన్న రాత్రి పేలుళ్లు సంభ‌వించాయి. వాహ‌నాల అద్దాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. దీంతో అక్క‌డ ఉగ్ర‌వాదులు ఉన్నార‌న్న స‌మాచారం మేర‌కు ఆప‌రేష‌న్ కొన‌సాగుతోంది.

#WATCH | J&K: Three Army personnel lost their lives while three others were injured in a terrorist attack on two military vehicles in the Thanamandi area in the Rajouri sector. Indian Army troops also immediately retaliated after being attacked by terrorists. The troops were… pic.twitter.com/JUmV5flvdy

— ANI (@ANI) December 21, 2023