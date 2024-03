March 24, 2024 / 05:29 PM IST

IPL 2024 RR vs LSG ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ నాలుగో మ్యాచ్‌లోనూ భారీ స్కోర్ న‌మోదైంది. జైపూర్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్(Rajasthan Royals) బ్యాట‌ర్లు దంచారు. కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(82 నాటౌట్ 51 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 6 సిక్స‌ర్లు) హాఫ్‌ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగ‌గా.. ఈ ఏడాది రంజీల్లో ర‌ఫ్ఫాడించిన‌ రియాన్ ప‌రాగ్(43) సిక్స‌ర్ల‌తో విరుచుకు ప‌డ్డాడు. దాంతో, రాజ‌స్థాన్ నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 193 స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది. ల‌క్నో బౌల‌ర్ల‌లో న‌వీన్ ఉల్ హ‌క్ రెండు, మొహ్సిన్ ఖాన్ ఒక వికెట్ తీశారు.

టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న రాజ‌స్థాన్‌కు శుభారంభం ద‌క్క‌లేదు. ఫామ్‌లో ఉన్న‌ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్‌(11)ను న‌వీన్ ఉల్ హ‌క్ 13 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఔట్ చేసి ల‌క్నోకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఆ కాసేటికే మెహ్సిన్ ఖాన్ ఓవ‌ర్లో య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(24) భారీ షాట్ ఆడ‌బోయి కృనాల్ పాండ్యా చేతికి చిక్కాడు వెన‌క్కి పంపాడు.

Sanju goes down the ground, Sanju goes… 🔥😍 pic.twitter.com/T8dEqhn92U

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 24, 2024