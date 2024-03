March 14, 2024 / 12:31 PM IST

Indian Wells 2024 : టెన్నిస్‌లో మ‌రో సంచ‌ల‌నం న‌మోదైంది. ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్ చాంపియ‌న్ అరీనా స‌బ‌లెంక‌ (Aryna Sabalenka)కు పెద్ద షాక్ త‌గిలింది. డ‌బ్య్యూటీఏ 1000 టోర్న‌మెంట్ ఇండియ‌న్ వెల్స్‌ నుంచి నిష్క్ర‌మించింది. వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 2 స‌బ‌లెంక 23వ ర్యాంక‌ర్ చేతిలో ఓట‌మి పాలైంది. నాలుగో రౌండ్‌లో స‌బ‌లెంక ఆమెరికా అమ్మాయి ఎమ్మా న‌వ‌ర్రో(Emma Navarro) చేతిలో చిత్తుగా ఓడింది.

మూడు సెట్ల‌లో అధిప‌త్యం చెలాయించిన న‌వ‌ర్రో 6-3, 3-6, 6-2తో విజ‌యం సాధించింది. ‘ఈ ఏడాది ఇండియ‌న్ వెల్స్‌లో నేను గొప్ప‌గా ఆడ‌లేక‌పోయాను. నేను ఇక్క‌డి ప‌రిస్థితుల‌కు అల‌వాటు ప‌డలేదు. నేను, నా టీమ్ కొన్ని విష‌యాల‌పై దృష్టి పెట్టినా ఫ‌లితం లేక‌పోయింది. అయితే.. నేను త‌ప్ప‌కుండా ఇండియ‌న్ వెల్స్‌లో టైటిల్ గెలుస్తా. ప్ర‌స్తుతం మియామి ఓపెన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నా’ అని స‌బ‌లెంక మ్యాచ్ అనంత‌రం చెప్పింది. అమెరికాలోని హార్డ్ రాక్ స్టేడియంలో మార్చి 18న మియామి ఓపెన్ మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది.

Have a day Emma 👏🔥

Emma Navarro secures the biggest win of her career! She defeats No.2 seed Sabalenka on home soil 6-3, 3-6, 6-2! #TennisParadise pic.twitter.com/8loGxiNcEE

— wta (@WTA) March 13, 2024