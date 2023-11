November 6, 2023 / 11:56 AM IST

ODI World Cup 2023 : సొంత గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న వ‌న్డే ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో భార‌త జ‌ట్టుకు గ‌ట్టి పోటీనిచ్చే ప్ర‌త్య‌ర్థి క‌రువైంది. మెగా టోర్నీలో ఏడు విజ‌యాల‌తో జోరుమీదున్న రోహిత్ సేన ఆదివారం కోల్‌క‌తాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌(Eden Gardens)లో బ‌ల‌మైన‌ ద‌క్షిణాఫ్రికాను ర‌ఫ్ఫాడించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో జ‌ట్టుకు మెరుపు ఆరంభం ఇచ్చిన‌ హిట్‌మ్యాన్ ఆ త‌ర్వాత ఫీల్డింగ్‌లోనూ మెరిశాడు. ఈసారి అత‌డు బెస్ట్ ఫీల్డ‌ర్ మెడ‌ల్ అవార్డు(Best Fielder Medal)కు ఎంపిక‌య్యాడు. సెల‌బ్రేష‌న్‌కు సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ షేర్ చేసింది.

స‌ఫారీల‌తో మ్యాచ్ అనంతంర‌ ఫీల్డింగ్ కోచ్ టి దిలీప్(T Dileep) జ‌ట్టు స‌భ్యుల‌ను ఉద్దేశించి మాట్లాడాడు. ఈసారి బెస్ట్ ఫీల్డ‌ర్ మెడల్ కోసం రోహిత్ శ‌ర్మ‌తో పాటు కేఎల్ రాహుల్, ర‌వీంద్ర జ‌డేజా, సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ నామినేట్ అయ్యార‌ని చెప్పాడు. అనంతరం అందరూ గ్రౌండ్‌లోకి వ‌చ్చాక.. అక్క‌డ బ‌గ్గీ కెమెరా(Buggy Camera) హిట్‌మ్యాన్ వైపు తిరిగింది.

