June 30, 2024 / 09:54 PM IST

Rohit Sharma : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ తొమ్మిదో ఎడిష‌న్‌లో రోహిత్ శ‌ర్మ‌ (Rohit Sharma) నాయ‌కుడిగానే కాదు ఆట‌గాడిగానూ ‘శ‌భాష్’ అనిపించుకున్నాడు. ఓపెన‌ర్‌గా శుభారంభాలు ఇస్తూ.. సార‌థిగా త‌న ముద్ర వేసిన రోహిత్ భార‌త జ‌ట్టు 13 ఏండ్ల ఐసీసీ ట్రోఫీ క‌ల‌ను నిజం చేశాడు. ట్రోఫీ విజ‌యం అనంత‌రం పొట్టి ఫార్మాట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన ఈ డాషింగ్ బ్యాట‌ర్..

వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ గెలిచిన రెండో పెద్ద వ‌య‌సు కెప్టెన్‌గా గుర్తింపు సాధించాడు. జూన్ 29 నాటికి రోహిత్ వ‌య‌సు 37 ఏండ్ల 60 రోజులు.

వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ గెలిచిన అతిపెద్ద వ‌య‌స్కుడైన సార‌థి రికార్డు ఇమ్రాన్ ఖాన్(Imran Khan) పేరిట ఉంది. ఇమ్రాన్ పాకిస్థాన్‌ను 1992లో విశ్వ విజేత‌గా నిలిపాడు. అప్ప‌టికీ అత‌డి వ‌య‌సు 39 ఏండ్ల 172 రోజులు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ అంటే చాలు శివాలెత్తిపోయే రోహిత్ సెమీఫైన‌ల్లో ఇంగ్లండ్‌పై అర్ధ శ‌త‌కం బాదాడు. దాంతో, ఐసీసీ టోర్నీ నాకౌట్ మ్యాచ్‌లో హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదిన టీమిండియా తొలి సార‌థిగా రోహిత్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు.

