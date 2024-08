August 4, 2024 / 10:07 PM IST

IND vs SL : పొట్టి సిరీస్‌లో శ్రీ‌లంక‌ను అల్లాడించిన భార‌త జ‌ట్టు (Team India) వ‌న్డే సిరీస్‌లో తేలిపోతోంది. తొలి వ‌న్డేను అనూహ్యంగా టైతో ముగించిన టీమిండియా రెండో వ‌న్డేలో స్పిన్ ఉచ్చులో విల‌విలాడింది. కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(62) మెరుపు ఆరంభ‌మిచ్చినా.. లంక లెగ్ స్పిన్న‌ర్ జెఫ్రీ వాండ‌ర్స్(6/33) ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్‌ను మ‌లుపుతిప్పాడు. ప్రేమ‌దాస స్టేడియంలో భార‌త టాపార్డ‌ర్, మిడిలార్డ‌ర్‌ను డ‌గౌట్‌కు పంపి లంక‌ను గెలుపు వాకిట నిలిపాడు. అయితే.. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్(44), వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్‌(15)లు మొండిగా పోరాడి ఆశ‌లు రేపారు. కానీ, గ‌త మ్యాచ్‌లో ఆఖ‌రి రెండు వికెట్లు తీసిన లంక సార‌థి చ‌రిత అల‌సంక‌(3/20) టెయిలెండ‌ర్ల ప‌ని ప‌ట్టాడు. దాంతో, ఆతిథ్య జ‌ట్టు 32 ప‌రుగుల‌తో గెలుపొంది మూడు వ‌న్డేల సిరీస్‌లో 1-0తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.

వ‌న్డే సిరీస్‌లో బోణీ కొట్టేందుకు సిద్ద‌మైన భార‌త్ రెండో వ‌న్డేలో లంకను స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే క‌ట్టడి చేసింది. ఆతిథ్య జ‌ట్టు నిర్దేశించిన మోస్త‌రు ఛేద‌న‌లో భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(62) దూకుడుగా ఆడాడు. లంక బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేస్తూ వ‌రుస‌గా రెండో ఫిఫ్టీతో గ‌ర్జించాడు.

Another day, another FIFTY! 👏



క‌మింద్ మెండిస్ వేసిన 10వ ఓవ‌ర్ నాలుగో బంతిని సిక్స‌ర్‌గా మలిచిన రోహిత్ హాఫ్ సెంచ‌రీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. దాంతో, ప‌వ‌ర్ ప్లేలో టీమిండియా ప‌వ‌ర్ ప్లేలో 76 ప‌రుగులు చేసింది. ఆ ద‌శ‌లో రోహిత్ సేన ఆడుతూ పాడుతూ గెలుస్తుంద‌ని అభిమానులంతా అనుకున్నారు. కానీ, ఒకే ఒక్క‌డు మ్యాచ్‌ను మ‌లుపు తిప్పాడు.

– 34 years old

– 23rd ODI in nine years since debut

– Announced as Hasaranga’s replacement yesterday

– Takes six out of six against a full-strength India 🥶

And Jeffrey Vandersay isn’t done yethttps://t.co/lUbBOz1iVA | #SLvIND pic.twitter.com/N9uwUb2495

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 4, 2024