August 25, 2024 / 06:17 PM IST

Rohit Sharma : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన శిఖ‌ర్ ధావ‌న్(Shikhar Dhawan) భార‌త్‌కు ఆడిన గొప్ప ఓపెన‌ర్ల‌లో ఒక‌డు. మైదానంలో త‌ను హుషారుత‌నంతో స‌హ‌చ‌రుల‌ను న‌వ్వించే గ‌బ్బ‌ర్ అంటే అంద‌రికీ అభిమాన‌మే. అందుక‌నే అత‌డి రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌ట‌న రాగానే అంతా తమ అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(Rohit Sharma) వెట‌ర‌న్ ధావ‌న్‌తో త‌న ప్ర‌త్యేక బంధాన్ని ఎక్స్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించాడు.

‘గ‌దులు పంచుకోవ‌డంతో పాటు మైదానంలో జీవిత‌కాల జ్ఞాప‌కాల‌ను పంచుకున్నాం. అవ‌త‌లి ఎండ్‌లో ఉండి నువ్వు నా ప‌నిని ప్ర‌తిసారి తేలిక చేసేవాడివి. నువ్వొక అల్టిమేట్ జాట్’ అని హిట్‌మ్యాన్ త‌న పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

From sharing rooms to sharing lifetime memories on the field. You always made my job easier from the other end. THE ULTIMATE JATT. @SDhawan25 pic.twitter.com/ROFwAHgpuo

— Rohit Sharma (@ImRo45) August 25, 2024