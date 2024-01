January 8, 2024 / 12:43 PM IST

Riyan Parag : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో దారుణంగా విఫ‌ల‌మైన రియాన్ ప‌రాగ్(Riyan Parag) రంజీ ట్రోఫీలో మెరుపు సెంచ‌రీ బాదాడు. ఎలైట్ గ్రూప్ బిలో అస్సాం(Assam) కెప్టెన్‌గా బ‌రిలోకి దిగిన ప‌రాగ్ కేవ‌లం 56 బంతుల్లోనే శ‌త‌కం సాధించాడు. ఛ‌త్తీస్‌గ‌ఢ్‌తో జ‌రుగుతున్న‌ మ్యాచ్‌లో ఈ విధ్వంస‌క బ్యాట‌ర్ 14 పోర్లు, 12 సిక్స‌ర్ల‌తో వంద‌కు చేరువ‌య్యాడు.

ఫాలో ఆన్‌లో ప్ర‌మాదంలో ప‌డి రెండో ఇన్నింగ్స్ కొన‌సాగించిన జ‌ట్టును ప‌రాగ్ సూప‌ర్ సెంచ‌రీతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. 87 బంతుల్లో అత‌డు 155 ర‌న్స్ కొట్టినా.. మిగ‌తా బ్యాట‌ర్లు విఫ‌లం కావ‌డంతో దాంతో 254 ప‌రుగులకే కుప్ప‌కూలింది. అనంత‌రం రెండో ఇన్నింగ్స్ మొద‌లెట్టిన‌ ఛ‌త్తీస్‌గ‌ఢ్ లంచ్ స‌మ‌యానికి వికెట్ కోల్పోకుండా 52 పరుగులు చేసింది. ఆ జ‌ట్టు మ‌రో 35 ర‌న్స్ కొడితే విజేత‌గా నిలుస్తుంది.

