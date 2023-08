August 17, 2023 / 10:00 PM IST

Rinku Singh : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ హీరో రింకూ సింగ్(Rinku Singh) సంతోషానికి అవ‌ధులు లేవు. అత‌డి క‌ల నిజ‌మ‌య్యే రోజు రానే వ‌చ్చింది. ఐర్లాండ్ సిరీస్‌(Ireland Series)కు ఎంపికైన అత‌ను భార‌త జట్టు త‌ర‌ఫున రేపు టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేయ‌నున్నాడు. క్రికెట‌ర్‌గా ఎదిగేక్ర‌మంలో ఎన్నో క‌ష్టాలు అనుభ‌వించిన రింకూ తొలిసారి విమానంలో బిజినెస్ క్లాస్‌(Business Class)లో ప్ర‌యాణించాడు. దాంతో, అత‌డి ఆనందానికి అవ‌ధులు లేవు. త‌న మొద‌టి బిజినెస్ క్లాస్ జ‌ర్నీ అనుభ‌వాన్ని రింకూ జితేశ్ శ‌ర్మ‌(Jitesh Sharma)తో పంచుకున్నాడు. బీసీసీఐ పోస్ట్ చేసిన ఆ వీడియోలో ఈ సిక్స‌ర్ల కింగ్ ఏం చెప్పాడంటే..?

‘చాలా హ్యాపీగా ఉంది. టీమిండియాకు ఆడాల‌నేది ప్ర‌తి క్రికెట‌ర్ క‌ల‌. నా రూమ్‌లోకి వెళ్లి నా పేరుతో ఉన్న‌ 35 నంబ‌ర్ జెర్సీ చూసి ఎంతో భావోద్వేగానికి లోన‌య్యా. ఈ రోజు కోస‌మే నేను ఎంతో క‌ష్ట‌ప‌డ్డాను’ అని అన్నాడు. రింకూ, జితేశ్ శ‌ర్మ ఇద్ద‌రూ 2013లో స‌య్య‌ద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో ఒకేసారి ఆడారు. ప‌దేళ్ల త‌ర్వాత మ‌ళ్లీ ఈ ఇద్ద‌రూ భార‌త జ‌ట్టుకు ఆడుతున్నారు. భారత్, ఐర్లాండ్ మ‌ధ్య ఆగ‌స్టు 18న మొద‌టి టీ20 జ‌రుగ‌నుంది.

