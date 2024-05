May 6, 2024 / 05:50 PM IST

T20 World Cup 2024 : అమెరికా, వెస్టిండీస్ గ‌డ్డ‌పై జరుగ‌బోయే టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(T20 World Cup 2024) టోర్నీకి కౌంట్‌డౌన్ మొద‌లైంది. దాంతో, పెద్ద జ‌ట్లు ఇప్ప‌టికే త‌మ స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించాయి. తాజాగా స్కాంట్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు (Scotland Cricket Board) సైతం టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ స్క్వాడ్‌ను వెల్ల‌డించింది.

రిచీ బెర్రింగ్‌ట‌న్ కెప్టెన్‌గా 15 మందితో కూడిన బృందాన్ని సోమ‌వారం హెడ్‌కోచ్ డ‌గ్ వాట్స‌న్(Dug Watson) అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించాడు. మాథ్యూ క్రాస్ వికెట్ కీప‌ర్‌గా ఎంపికయ్యాడు. తుది బృందానికి ఎంపికైన ఆట‌గాళ్ల‌తో కూడిన‌ వీడియోను స్కాట్లాండ్ బోర్డు ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది.

స్కాట్లాండ్ స్క్వాడ్ : రిచీ బెర్రింగ్‌ట‌న్(కెప్టెన్), మాథ్యూ క్రాస్, బ్రాడ్లీ క‌ర్రీ, క్రిస్ గ్రేవిస్, ఒలి హేర్స్, మైఖేల్ జోన్స్, మైఖేల్ లీస్క్, బ్రాండ‌న్ మెక్‌మల్లెన్, జార్జ్ మున్సే, స‌ఫ్యాన్ ష‌రిఫ్, క్రిస్ సోలే, చార్లీ టీర్, మార్క్ వ్యాట్, బ్రాడ్ వేల్.

