March 25, 2024 / 07:15 PM IST

IPL 2024 RCB vs PBKS : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌ను ఓట‌మితో ఆరంభించిన రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(RCB) రెండో మ్యాచ్‌కు సిద్ద‌మైంది. ఈ మెగా టోర్నీ ఆరో మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్‌(PBKS)ను ఢీకొడుతోంది. సొంత మైదాన‌మైన చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో డూప్లెసిస్ సేన విజ‌యంపై క‌న్నేసింది.

టాస్ గెలిచిన డూప్లెసిస్ పంజాబ్‌ను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించాడు. మ‌రోవైపు ఉత్కంఠ పోరులో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌(Delhi Capitals)పై విజ‌యంతో పంజాబ్ బోణీ కొట్టింది. అదే విజ‌య యాత్ర‌ను కొన‌సాగించాల‌ని ధావ‌న్ సేన‌ ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది.

🚨 Toss Update 🚨 @RCBTweets win the toss and elect to bowl against @PunjabKingsIPL.

Follow the Match ▶️ https://t.co/cmauIj3e0o#TATAIPL | #RCBvPBKS pic.twitter.com/WwPzXWZTFM

— IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2024