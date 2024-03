March 25, 2024 / 06:52 PM IST

Viral Video | పులులు భ‌యంక‌ర‌మైన మృగాలు. ఇత‌ర జంతువులు, మ‌న‌షులు వాటి కంట పెడితే.. వెంట‌బ‌డి వేటాడుతాయి. అందుకోసం ఆ పులులు వేగంగా ప‌రుగెత్తుతాయి. కొన్ని సంద‌ర్భాల్లో గాల్లోకి కూడా ఎగిరి జంతువుల‌ను అమాంతం ప‌ట్టేస్తాయి. ఆ త‌ర్వాత భక్షిస్తాయి. అయితే ఓ పులి అమాంతం గాల్లోకి ఎగిరింది. ఓ కాలువ‌ను దాటేందుకు 20 అడుగుల దూరం దూకింది. ఆ పులి తీసుకున్న పొజిష‌న్.. గాల్లోకి అలా ఎగిరి అవ‌త‌లి ఒడ్డుకు దూకిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్య‌మాల్లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియో ప‌లువురిని ఆక‌ట్టుకుంది. పులి దూక‌డాన్ని అద్భుత‌మ‌ని ప్ర‌శంసిస్తున్నారు.

ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ రైల్వే అకౌంట్స్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ అనంత్ రూప‌న‌గుడి ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ఈ దృశ్యం వెస్ట్ బెంగాల్‌లోని సుంద‌ర్బ‌న్ నేష‌న‌ల్ పార్కులో కెమెరాకు చిక్కిన‌ట్లు పేర్కొన్నారు. పులి ఆ కాల్వ‌ను దాటేందుకు తాను ఉన్న పొజిష‌న్ నుంచి 20 అడుగుల దూరంలో దూకింద‌ని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైర‌ల్ అవుతోంది.

In Sunderbans – over a 20ft leap from standing position – once in a lifetime shot! I know that this has gone viral but one can’t get enough of it! #tiger #Sunderbans pic.twitter.com/CHjuAg3KHx

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) March 24, 2024