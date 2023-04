IPL 2023 | ఐపీఎల్‌ ఆరంభ వేడుకల్లో మార్మోగిన తెలుగు పాటలు.. ‘నాటు నాటు’కు స్టెప్పులేసిన రష్మిక

April 1, 2023 / 11:17 AM IST

IPL 2023 | క్రికెట్‌ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ఐపీఎల్‌ 2023 (IPL-2023) సీజన్‌ శుక్రవారం అట్టహాసంగా ఆరంభమైంది. అహ్మదాబాద్‌ (Ahmedabad )లోని న‌రేంద్ర మోడీ స్టేడియం ( Narendra Modi Stadium)లో ఐపీఎల్ పండుగ ప్రారంభమైంది. కాగా, ఆరంభ వేడుకల్లో (Opening Ceremony) మన తెలుగు పాటలు మార్మోగిపోయాయి. ఇండియా క్రష్‌గా పేరొందిన క‌న్నడభామ ర‌ష్మిక మందాన‌ (Rashmika Mandanna), మిల్క్‌బ్యూటీ త‌మన్నా భాటియా (Tamanna Bhatia) ఆరంభ వేడుక‌ల్లో అలరించారు.

కాగా, ఈ వేడుకల్లో రష్మిక ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) చిత్రంలోని ‘నాటు నాటు’ (Natu Natu) పాటకు డ్యాన్స్‌ చేసి అందరినీ ఆకట్టుకుంది. మాస్‌ స్టెప్పులతో స్టేజ్‌ను షేక్‌ చేసేసింది. రష్మిక డ్యాన్స్‌కు ఆడియన్స్‌ నుంచి విపరీతమైన రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. ఇదే సమయంలో ‘పుష్ప’ సినిమాలోని ‘ఊ అంటావా మావా’, ‘సామీ సామీ’, శ్రీవల్లి పాటలకు రష్మిక, తమన్నా ఇద్దరు అదిరిపోయే స్టెప్పులతో ఆకట్టుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

𝘿𝙖𝙯𝙯𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙨 𝙚𝙫𝙚𝙧!@tamannaahspeaks sets the stage on 🔥🔥 with her entertaining performance in the #TATAIPL 2023 opening ceremony! pic.twitter.com/w9aNgo3x9C

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2023