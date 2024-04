April 29, 2024 / 10:16 PM IST

KKR vs DC : పదిహేడో సీజ‌న్‌లో రెండొంద‌ల ట్రెండ్ న‌డుస్తుంటే.. ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) మాత్రం బొక్క‌బోర్లాప‌డింది. యువ కెర‌టం జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్(12) స‌హా కెప్టెన్ రిష‌భ్ పంత్‌(27) వంటి విధ్వంస‌క హిట్ట‌ర్లంతా చేతులెత్తేసిన వేళ 153 పరుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. తొలుత పేస‌ర్లు టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చ‌గా.. మిస్ట‌రీ వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి(3/16) ఇక‌ త‌న వంతు అన్న‌ట్టు మిడిలార్డ‌ర్ ప‌ని ప‌ట్టాడు. అయితే.. చివర్లో ఆప‌ద్భాంద‌వుడి అవ‌తార‌మెత్తిన‌ కుల్దీప్ యాద‌వ్‌ (35 నాటౌట్) బ్యాట్ ఝులిపించ‌డంతో ఢిల్లీ పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది.

గ‌త మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా బ్యాట‌ర్ల ఊచ‌కోత‌కు బలైన అనుభ‌వంతో టాస్ గెల‌వ‌గానే పంత్ బ్యాటింగ్ తీసుకున్నాడు. అయినా స‌రే ఢిల్లీకి క‌ష్టాలు త‌ప్ప‌లేదు. వైభ‌వ్ అరోరా, స్టార్క్ నిప్పులు చెర‌గ‌డంతో ఓపెన‌ర్ పృథ్వీ షా(13), చిచ్చ‌ర‌పిడుగు జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్(12), షాయ్ హోప్(7), యువ‌కెరటం అభిషేక్ పొరెల్‌(18)లు డ‌గౌట్‌కే చేరారు. ఆ త‌ర్వాత స్పిన్న‌ర్ వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి తొలి బంతికే కెప్టెన్ రిష‌భ్ పంత్(27)ను బోల్తా కొట్టించాడు.

అక్క‌డితో మొద‌లు.. వ‌చ్చిన వాళ్లంతా పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. దాంతో, వంద లోపే సగం వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ సీజ‌న్‌లో నిల‌క‌డ‌గా రాణిస్తున్న ట్రిస్ట‌న్ స్ట‌బ్స్(4), అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌(15)లు సైతం స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే పెవిలియ‌న్ చేరారు. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ కుమార్ కుశ‌గ్ర‌(1)ను ఔట్ చేసిన చ‌క్ర‌వ‌ర్తి ఢిల్లీ భారీ స్కోర్ ఆశ‌ల‌కు గండి కొట్టాడు. అయితే.. ర‌సిక్ దార్(8) అండ‌గా కుల్దీప్(35) చివ‌రి దాకా నిల‌బ‌డి పంత్ సేన‌కు పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ అందించాడు.

Wrist spinner who uses wrists like this 🤌 >>>>> pic.twitter.com/KfZeBlChmu

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 29, 2024