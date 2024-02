February 25, 2024 / 08:07 PM IST

Ranji Trophy 2024 | దేశవాళీ క్రికెట్‌లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన రంజీ ట్రోఫీలో భాగంగా జరుగుతున్న క్వార్టర్స్‌ మ్యాచ్‌లలో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ సౌరాష్ట్రకు తమిళనాడు షాకిచ్చింది. రంజీట్రోఫీ – 2024 క్వార్టర్‌ ఫైనల్స్‌లో తమిళనాడు.. సౌరాష్ట్రను ఇన్నింగ్స్‌ 33 పరుగుల తేడాతో ఓడించి సెమీస్‌ బెర్తును ఖాయం చేసుకుంది. కెప్టెన్‌ సాయి కిశోర్‌ ఆల్‌ రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో తమిళనాడు ఏడేండ్ల తర్వాత రంజీ సెమీస్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. 2016-17 తర్వాత ఆ జట్టు సెమీస్‌ చేరడం ఇదే ప్రథమం కావడం గమనార్హం.

కోయంబత్తూరులోని ఎస్‌ఎన్‌ఆర్‌ కాలేజ్‌ గ్రౌండ్‌ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన సౌరాష్ట్ర తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 183 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయింది. తమిళనాడు సారథి సాయి కిషోర్‌.. 5 వికెట్లు పడగొట్టగా అజిత్‌ రామ్‌ మూడు వికెట్లు తీశాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో తమిళనాడు.. 338 పరుగులు చేసింది. సాయి కిషోర్‌ (60), ఇంద్రజిత్‌ (80), భూపతి కుమార్‌ (65)లు రాణించారు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లోనూ సౌరాష్ట్ర మరోమారు చేతులెత్తేసింది. ఆ జట్టు 122 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఛతేశ్వర్‌ పుజారా ఒక్కడే.. 46 పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌. సౌరాష్ట్ర సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో సాయి కిషోర్‌.. 4 వికెట్లు పడగొట్టడం విశేషం.

TAMIL NADU QUALIFIED INTO THE RANJI TROPHY SEMI-FINAL AFTER 7 LONG YEARS. 🤯

– Sai Kishore & his boys have created history by defeating the mighty Saurashtra…!!!! pic.twitter.com/QBd7vTuwbU

— Johns. (@CricCrazyJohns) February 25, 2024