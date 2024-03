Ranji Trophy 2024 | ముంబైకి షాకిచ్చిన విదర్భ బౌలర్లు.. ఆదుకున్న శార్దూల్‌

March 10, 2024 / 04:12 PM IST

Ranji Trophy 2024 | నేటి నుంచి మొదలైన రంజీ ట్రోఫీ ఫైనల్‌లో 41 సార్లు ఈ ట్రోఫీ ఛాంపియన్‌ ముంబైకి విదర్భ షాకిచ్చింది. ముంబైలోని వాంఖెడే వేదికగా జరుగుతున్న ఫైనల్‌లో టాస్‌ ఓడి తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాటింగ్‌ చేసిన ముంబై.. 64.3 ఓవర్లలో 224 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయింది. రంజీ సెమీస్‌లో సెంచరీ చేసి ముంబైని ఆదుకున్న శార్దూల్‌.. ఫైనల్‌లోనూ ఆ జట్టుకు ఆపద్బాంధవుడి పాత్రను పోషించాడు. 69 బంతుల్లోనే 8 బౌండరీలు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో శార్దూల్‌.. 75 రన్స్‌ చేశాడు.

టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన ముంబైకి ఓపెనర్లు పృథ్వీ షా (46), భూపేన్‌ లల్వాని (37) లు శుభారంభాన్ని ఇచ్చారు. ఈ ఇద్దరూ తొలి వికెట్‌కు 81 పరుగులు జోడించారు. కానీ స్వల్ప వ్యవధిలో ఈ ఇద్దరూ ఔట్‌ అయిన తర్వాత ముంబై ఇన్నింగ్స్‌ కుదుపునకు లోనైంది. ముషీర్‌ ఖాన్‌ (6), కెప్టెన్‌ అజింక్యా రహానే (7), శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (7), హార్ధిక్‌ తమోర్‌ (5), శామ్స్‌ ములాని (13)లు విఫలమయ్యారు.

A SOLID FIGHTBACK BY SHARDUL THAKUR….!!!!

75 (69) with 8 fours and 3 sixes when Mumbai were in massive trouble. He scored a century in the Semis and now a gritty 75 in the Final. 👏 pic.twitter.com/rUCQu4er7E

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 10, 2024