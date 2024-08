August 3, 2024 / 07:41 PM IST

IND vs SL : శ్రీ‌లంక ప‌ర్య‌ట‌న‌లో తొలి షాక్ తిన్న భార‌త జ‌ట్టు(Team India) రెండో వ‌న్డేలో విజ‌యంపై క‌న్నేసింది. మ‌రోవైపు ఆఖ‌రిదాకా పోరాడిన ఆతిథ్య‌ లంక ఈసారి బోణీ కొట్టాల‌నే ప‌ట్టుద‌లతో ఉంది. అయితే.. ఆగ‌స్టు 4వ తేదీ ఆదివారం టీమిండియా, లంక మ‌ధ్య‌ జ‌రుగబోయే రెండో వ‌న్డేకు వాన ముప్పు (Rain Threat) పొంచి ఉంది. ప్రేమ‌దాస స్టేడియంలో మ్యాచ్ ఆరంభానికి ముందే వ‌ర్షం ప‌డ‌నుంద‌ని అక్క‌డి వాతావ‌ర‌ణ శాఖ తెలిపింది.

ఆదివారం మ‌ధ్యాహ్నం 12 గంట‌ల‌కు వాన కురిసే అవ‌కాశం 38 శాతం ఉంద‌ని, అదే సాయంత్రం పూట చినుకులు ప‌డేందుకు 41 శాతం నుంచి 63 శాతం అవ‌కాశం ఉంద‌ని స‌మాచారం. ఒక‌వేళ వాన కార‌ణంగా రెండో వ‌న్డే ర‌ద్ద‌యితే మూడో మ్యాచ్ ర‌స‌వ‌త్త‌రంగా సాగ‌నుంది. సిరీస్ విజేత దాంతో, సిరీస్‌లో బోణీ కొట్టేది ఎవ‌రు? అని అభిమానుల్లో ఆస‌క్తి మొద‌లైంది.

Things went down to the wire in Colombo as the match ends in a tie!

On to the next one.

Scorecard ▶️ https://t.co/4fYsNEzggf#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/yzhxoyaaet

— BCCI (@BCCI) August 2, 2024