December 26, 2023 / 10:08 AM IST

AUS vs PAK : ఆస్ట్రేలియా, పాకిస్థాన్ మ‌ధ్య మెల్‌బోర్న్ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న బాక్సింగ్ డే టెస్టు(Boxing Day Test)కు వ‌ర్షం అంత‌రాయం క‌లిగించింది. రెండో సెష‌న్‌లోనూ వాన త‌గ్గ‌క‌పోవ‌డంతో రిఫ‌రీలు టీ బ్రేక్ ప్ర‌క‌టించారు. ఆస్ట్రేలియా తొలి ఇన్నింగ్స్ 114-2 స్కోర్ వ‌ద్ద వాన మొద‌లైంది. చినుకులు పెద్ద‌వి కావ‌డంతో అంపైర్లు మ్యాచ్‌ను నిలిపివేశారు. అప్ప‌టికీ మార్న‌స్ ల‌బూషేన్(14), స్టీవ్ స్మిత్‌(2) క్రీజులో ఉన్నారు.

సిరీస్‌లో కీల‌క‌మైన‌ బాక్సింగ్ డే టెస్టులో టాస్ గెలిచిన పాక్ కెప్టెన్ షాన్ మ‌సూద్ ఆసీస్‌కు బ్యాటింగ్ అప్ప‌గించాడు. తొలి టెస్టులో జోరు భారీ భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పిన డేవిడ్ వార్న‌ర్(38), ఉస్మాన్ ఖ‌వాజా(42) జోడీ ఈసారి కూడా 90 ర‌న్స్ జోడించింది. అయితే.. ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మైన ఈ జోడీని అగా స‌ల్మాన్ విడ‌దీశాడు. వార్న‌ర్ ఔటైన కాసేప‌టికే ఖ‌వాజాను హ‌స‌న్ అలీ వెన‌క్కి పంపాడు. దాంతో, 108 ప‌రుగుల వ‌ద్ద రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది.

Rain has interrupted play on Day 1 🌧️

Pakistan picked up another wicket in a shortened second session at the MCG.#WTC25 | 📝 #PAKvAUS | https://t.co/W71eLN0KOL pic.twitter.com/kw2VVDOTQo

— ICC (@ICC) December 26, 2023