SA vs USA | సూప‌ర్ 8 మ్యాచ్‌కు వాన ముప్పు.. అంటిగ్వాలో ఇదీ ప‌రిస్థితి..?

SA vs USA : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో లీగ్ ద‌శ సంచ‌ల‌నాల‌తో ముగియ‌గా కీల‌క‌మైన సూప‌ర్ 8 ఫైట్‌కు కౌంట్‌డౌన్ మొద‌లైంది. తొలి మ్యాచ్‌లో ఆతిథ్య అమెరికా (USA), దక్షిణాఫ్రికా (South Africa)తో అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది.

June 18, 2024 / 09:58 PM IST

అంటిగ్వాలోని వివ్ రిచ‌ర్డ్స్ స్టేడియం వేదిక‌గా బుధ‌వారం రాత్రి 8 గంట‌ల‌కు ఇరుజ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. అయితే.. ఈ మ్యాచ్‌కు వ‌రుణుడి ముప్పు ఉన్న‌ట్టు స‌మాచారం. మ్యాచ్ రోజు వాన ప‌డేందుకు 20 శాతం అవ‌కాశ‌ముంద‌ని వాతావ‌ర‌ణ శాఖ తెలిపింది. దాంతో, టాస్ లేదా మ్యాచ్ ఆల‌స్యంగా మొద‌ల‌వ్వ‌డం ఖాయం అనిపిస్తోంది. తేలిక‌పాటి జ‌ల్లులు ప‌డినా అది మ్యాచ్‌పై ప్ర‌భావం చూపించ‌నుంది.

#TeamUSA had their first practice today for their @T20WorldCup Super 8 Fixture against South Africa at the Antigua Recreational Center, where legendary cricketer Brian Lara scored 400 against England! 🤩🔥#T20WorldCup | #WeAreUSACricket 🇺🇸 pic.twitter.com/JQW4SpOvqO — USA Cricket (@usacricket) June 17, 2024

అరంగేట్రంలోనే…

అమెరికా విష‌యానికొస్తే.. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ అరంగేట్రంలోనే మొద‌టి సూప‌ర్ 8 ఆడుతోంది. బౌలింగ్‌లో సౌర‌భ్ నేత్రావ‌ల్క‌ర్, అలీ ఖాన్‌లు.. బ్యాటింగ్‌లో అరీ జోన్స్, కెప్టెన్ మొనాక్ ప‌టేల్(Monak Patel), నితీశ్ కుమార్‌ల‌నే న‌మ్మ‌కుంది. లీగ్ ద‌శ‌లో పాకిస్థాన్‌కు చెక్ పెట్ట‌డ‌మే కాకుండా టీమిండియాకు ముచ్చెమ‌టలు ప‌ట్టించిన అమెరికా అదే ఫామ్‌ను కొన‌సాగించాల‌నే ప‌ట్టుల‌తో ఉంది.

HISTORY IN THE MAKING!!! 🇺🇸🔥🙌 For the first time ever, #TeamUSA have qualified for the Super 8 stage of the @ICC @T20WorldCup! 🤩✨ Congratulations, #TeamUSA! 🙌❤️ pic.twitter.com/tkquQhAVap — USA Cricket (@usacricket) June 14, 2024



మ‌రోవైపు దక్షిణాఫ్రికా సూప‌ర్ 8 చేరిందంటే అదంతా బౌలర్ల చ‌ల‌వే. అన్రిచ్ నొర్జి, త‌బ్రేజ్ షంసీ, కేశ‌వ్ మ‌హ‌రాజ్‌ల అద్భుత స్పెల్‌తో మ‌ర్క్‌ర‌మ్ సేన రెండో ద‌శ‌లో అడుగుపెట్టింది. అయితే.. డికాక్, హెండ్రిక్స్, మ‌ర్క్‌ర‌మ్, క్లాసెన్, స్ట‌బ్స్, మిల్ల‌ర్‌.. టాపార్డ‌ర్ నుంచి హిట్ట‌ర్ల‌తో నిండిన స‌ఫారీ జ‌ట్టు అమెరికా సంచ‌ల‌నాల‌కు చెక్ పెట్టాల‌ని భావిస్తోంది.

