February 27, 2024

Afghanistan : వ‌న్డే ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో సంచ‌ల‌న విజ‌యాల‌తో పెద్ద జ‌ట్ల‌కు షాకిచ్చిన‌ అఫ్గ‌నిస్థాన్ (Afghanistan) జ‌ట్టు ఐర్లాండ్‌(Ireland)తో ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్ ఆడ‌నుంది. ఈ మ్యాచ్ కోసం అఫ్గ‌నిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు 16 మందితో కూడిన‌ స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. ఆసియా క‌ప్(Asia Cup 2023), వ‌న్డే ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో జ‌ట్టును అద్భుతంగా న‌డిపించిన‌ హ‌ష్మ‌తుల్లా షాహిదీ కెప్టెన్‌గా ఎంపిక‌య్యాడు.

టీ20లు, వ‌న్డేల్లో దంచికొడుతున్న‌ ఓపెన‌ర్ ర‌హ్మ‌నుల్లా గుర్బాజ్(Rahmanullah Gurbaz) స్వ్వాడ్‌లో చోటు ద‌క్కించుకున్నాడు. ఈ విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ ఈ టెస్టుతో సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో అరంగేట్రం చేయ‌నున్నాడు. శ్రీ‌లంక ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఆడిన య‌మిన్ అహ్మ‌ద్‌జాయ్, మ‌హ్మ‌ద్ స‌లీం స‌ఫీలు గాయం కార‌ణంగా ఈ టెస్టు మ్యాచ్‌కు దూర‌మ‌య్యారు. ఫిబ్ర‌వ‌రి 28న అబుదాబీ వేదిక‌గా ఐర్లాండ్, అఫ్గ‌నిస్థాన్ ఏకైక టెస్టులో అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి.

అఫ్గ‌నిస్థాన్ స్క్వాడ్ : హ‌ష్మ‌తుల్లా షాహిదీ(కెప్టెన్), అబ్దుల్ మాలిక్, ఖ‌లిల్ గుర్బాజ్, ర‌హ్మ‌నుల్లా గుర్బాజ్(వికెట్ కీప‌ర్), న‌సీర్ జ‌మాల్, నిజ‌త్ మ‌సూద్, ఇక్రం అలిఖిల్(వికెట్ కీప‌ర్), బ‌షీర్ షా, న‌వీద్ జ‌ద్రాన్, ఇబ్ర‌హీం జ‌ద్రాన్, క‌రీమ్ జ‌న్న‌త్, మహ‌మ్మ‌ద్ ఇబ్ర‌హీం, నూర్ అలీ జ‌ద్రాన్, జ‌హీర్ ఖాన్, ర‌హ్మ‌త్ షా, జియా ఉర్ రెహ్మాన్.

