January 6, 2024 / 11:08 AM IST

Rafeal Nadal : బ్రిస్బేన్ ఇంట‌ర్నేష‌న్‌(Brisbane International)లో మాజీ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 నాద‌ల్ (Rafeal Nadal) పోరాటం ముగిసింది. క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో జొర్డాన్ థాంప్స‌న్(Jordan Thompson) చేతిలో ర‌ఫా ఓట‌మి పాల‌య్యాడు. 3 గంట‌ల 26 నిమిషాలు పాటు జ‌రిగిన మార‌థాన్ మ్యాచ్‌లో నాద‌ల్ చేతులెత్తేశాడు. తొడ కండ‌రాల నొప్పి తిర‌గ‌బెట్ట‌డంతో హోరీ హోరీగా సాగిన మ్యాచ్‌లో 7-6, 6-7, 3-6తో ఓడిపోయాడు.

రెండో సెట్‌లో మూడు మ్యాచ్ పాయింట్ల‌ను సొంతం చేసుకున్న స్పెయిన్ బుల్ 10వ గేమ్‌లో మ్యాచ్ పాయింట్‌ను సాధించ‌లేక‌పోయాడు. అనంత‌రం వ‌రుస‌గా రెండు టై బ్రేక‌ర్స్‌ను కోల్పోయాడు. ఆఖ‌రి సెట్‌లో దూకుడుగా ఆడిన జోర్డాన్ విజేత‌గా నిలిచాడు.

Comeback COMPLETE 🥶@jordanthommmo2 saves 3 match points to defeat Nadal on his return 5-7 7-6 6-3 and reach the last 4 in Brisbane#BrisbaneTennis pic.twitter.com/4r5IMtYCfP

— Tennis TV (@TennisTV) January 5, 2024