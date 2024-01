January 6, 2024 / 10:39 AM IST

David Warner : ఆస్ట్రేలియా డాషింగ్ ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్‌(David Warner) టెస్టు కెరీర్‌ను విజ‌యంతో ముగించాడు. సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్‌(SCG)లో డేవిడ్ భాయ్ హాఫ్ సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కడంతో ఆసీస్ 8 వికెట్ల తేడాతో పాకిస్థాన్‌ను చిత్తు చేసింది. చివ‌రి టెస్టు మ్యాచ్ ఆడేసిన వార్న‌ర్ స్టేడియంలోని వంద‌లాది మంది అభిమానుల‌కు అభివాదం చేశాడు.

మ్యాచ్ అనంతరం పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ షాన్ మ‌సూద్ ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ‌ర్‌కు స్పెష‌ల్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. పాక్ ఆట‌గాళ్లు సంత‌కాలు చేసిన మాజీ కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజాం జెర్సీని మ‌సూద్ వార్న‌ర్‌కు అందించాడు. అంతేకాదు అత‌డి భ‌విష్య‌త్ బాగుండాలని మ‌సూద్ ఆకాంక్షించాడు.

Shan Masood, on behalf of the Pakistan team, gifts Babar Azam’s signed playing top to David Warner 🤝 #AUSvPAK pic.twitter.com/MCGUDQ9Bqv

— 7Cricket (@7Cricket) January 6, 2024