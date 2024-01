January 6, 2024 / 10:00 AM IST

Titas Sadhu : వ‌న్డే సిరీస్‌లో కంగారూల చేతిలో కంగుతిన్న‌ భార‌త మ‌హిళ‌ల(Team India) జ‌ట్టు తొలి టీ20లో అద్భుత విజ‌యం సాధించింది. ఆల్‌రౌండ్ షోతో అద‌రగొట్టి 9 వికెట్ల తేడాతో ఆస్ట్రేలియా(Australia)ను చిత్తు చేసింది. బ‌ల‌మైన బ్యాటింగ్ లైన‌ప్ ఉన్న ఆసీస్‌ను 141 ప‌రుగుల‌కు క‌ట్ట‌డి చేయ‌డంలో పేస‌ర్ టిటాస్ సాధు(Titas Sadhu) కీల‌క పాత్ర పోషించింది. ఆమె త‌న సూప‌ర్ స్పెల్‌తో 4 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టి కంగారూల‌ను వణికించింది. అయితే.. మ్యాచ్ అనంత‌రం సాధు ఆడ‌డంపై కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ ఆస‌క్తిక‌ర విష‌యం చెప్పింది.

‘తుది జ‌ట్టులోకి సాధుని ఆఖ‌రి నిమిషంలో తీసుకున్నాం. నాలుగో స్పిన్న‌ర్‌ను ఆడించాల‌ని భావించాం. అయితే.. హెడ్‌కోచ్ అమోల్ మ‌జుందార్(Anmol Majumdar) మ‌రో పేస‌ర్‌ను తీసుకోవాల‌ని చెప్పారు. దాంతో, సాధు తుదిజ‌ట్టులోకి వ‌చ్చింది. అనుకున్న‌ట్టుగానే ఆమె మా న‌మ్మ‌కాన్నినిల‌బెడుతూ ఆసీస్ టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చింది. మొత్తంగా బౌలింగ్ యూనిట్ అద్భుతంగా రాణించింది. త‌ర్వాతి మ్యాచుల్లోనూ మేము ఇలాంటి ప్ర‌ద‌ర్శ‌నే చేయాల‌నే ప‌ట్టుద‌లతో ఉన్నాం’ అని కౌర్ తెలిపింది.

టిటాస్ సాధు

సాధు 4 ఓవ‌ర్ల‌లో 17 ప‌రుగులిచ్చి నాలుగు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టింది. ఆరంభంలోనే ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మైన బేత్ మూనీ(17), త‌హ్లియా మెక్‌గ్రాత్‌(0), అష్ గార్డ్‌న‌ర్‌(0)ల‌ను ఔట్ చేసి కంగ‌రూల‌ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టింది. చివ‌ర్లో అన్నాబెల్ స‌థ‌ర్‌లాండ్‌(12)ల‌ను ఔట్ చేసి ఆసీస్‌కు క‌ళ్లెం వేసింది.

