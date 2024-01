January 6, 2024 / 10:12 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: హైద‌రాబాద్‌లో జ‌ర‌గాల్సిన ఫార్ములా ఈ రేస్‌(Formula E race)ను ర‌ద్దు చేశారు. ఈ-రేస్ సీజ‌న్ 10కు చెందిన నాలుగ‌వ రౌండ్ హైద‌రాబాద్‌లో ఫిబ్ర‌వ‌రి 10వ తేదీన జ‌ర‌గాల్సి ఉంది. అయితే ఆ రేస్‌ను ర‌ద్దు చేస్తున్న‌ట్లు ఫార్ములా ఈ రేస్ నిర్వాహ‌కులు ప్ర‌క‌టించారు. తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వానికి చెందిన మున్సిప‌ల్ శాఖ‌.. హోస్ట్ సిటీ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిన‌ట్లు నిర్వాహ‌కులు తెలిపారు. గ‌త ఏడాది అక్టోబ‌ర్ 30వ తేదీ జ‌ర‌గిన ఒప్పందాన్ని మున్సిప‌ల్ శాఖ ఉల్లంఘించిన‌ట్లు ఒక ప్ర‌క‌ట‌న‌లో పేర్కొన్నారు.

We have announced an update to the Season 10 calendar, with the cancellation of the Hyderabad E-Prix, scheduled for Saturday 10th February.

