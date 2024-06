June 22, 2024 / 06:28 PM IST

Nicholas Pooran : పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ రెండో ద‌శ ఉత్కంఠ‌గా సాగుతోంది. ఓవైపు లో స్కోర్లు న‌మోదవుతున్నాహిట్ట‌ర్లు మాత్రం సిక్స‌ర్ల మోత మోగిస్తున్నారు. వీళ్ల‌లో వెస్టిండీస్ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు నికోల‌స్ పూర‌న్ (Nicholas Pooran) రికార్డుల ప‌ర్వం లిఖిస్తున్నాడు. త‌న ఊచ‌కోత‌తో బౌల‌ర్ల‌ను బెంబేలెత్తిస్తూ సంచ‌ల‌నాలు సృష్టిస్తున్నాడు. ప‌వ‌ర్ హిట్ట‌ర్‌ పూర‌న్ తొమ్మిదో సీజ‌న్ ఇప్ప‌టికే 17 సిక్స‌ర్లు బాదాడు. దాంతో, టీ20 ప్ర‌పంచ క‌ప్ చ‌రిత్ర‌లోనే అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్ల వీరుడిగా అవ‌రించాడు.

త‌ద్వారా 12 ఏండ్ల క్రితం యూనివ‌ర్సల్ బాస్ క్రిస్ గేల్(Chris Gayle) పేరిట ఉన్న రికార్డును పూర‌న్ బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు. 2012 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో గేల్ ఏకంగా 16 సిక్స‌ర్ల‌తో వార్త‌ల్లో నిలిచాడు. విండీస్‌కే చెందిన మర్లోన్ శామ్యూల్స్ 15 సిక్స‌ర్ల‌తో మూడో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు.

Nicholas Pooran smashes Chris Gayle’s record for most sixes in a single T20 World Cup.💥

How many more will he add to his tally? pic.twitter.com/IDqmumkHDW

— CricTracker (@Cricketracker) June 22, 2024