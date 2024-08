August 25, 2024 / 03:26 PM IST

T20 World Cup 2024 : మ‌హిళ‌ల టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ వేదిక మారడంతో అన్ని జ‌ట్లు సన్న‌ద్ధ‌త‌లో వేగం పెంచాయి. అక్టోబ‌ర్‌లో యూఏఈ ఆతిథ్య‌మిస్తున్న ఈ టోర్నీ కోసం ఆదివారం పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. ప్ర‌పంచ క‌ప్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని 15 మందితో కూడిన బృందాన్ని ఎంపిక చేసిన‌ట్టు పీసీబీ తెలిపింది.

విశేషం ఏంటంటే.. ఆసియా క‌ప్‌కి సెలెక్ట్ అయిన 14 మంది ఈ మెగా టోర్నీ బెర్తు ద‌క్కించుకున్నారు. అయితే.. శ్రీ‌లంక ఆతిథ్య‌మిచ్చిన‌ ఆసియా క‌ప్‌లో పాక్ సార‌థిగా విఫ‌ల‌మైన‌ నిడా దార్‌(Nida Dhar)పై వేటు వేసిన సెలెక్ట‌ర్లు ఫాతిమా స‌నా(Fatima Sana)కు ప‌గ్గాలు అప్ప‌గించారు.

.@imfatimasana named Pakistan captain for ICC Women’s T20 World Cup 2024 🚨

Our squad for the marquee event 🇵🇰#BackOurGirls pic.twitter.com/NWoF6RmyVH

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 25, 2024