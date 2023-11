November 20, 2023 / 03:09 PM IST

Pat Cummins : ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్(Pat Cummins) వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీ గెలుపు సంబురాల్లో మునిగితేలుతున్నాడు. ఆసీస్‌కు ఆరో ప్రపంచ క‌ప్ ట్రోఫీని అందించిన క‌మిన్స్ అహ్మ‌దాబాద్‌లోని స‌బ‌ర్మ‌తీ న‌ది(Sabarmati River)లో ఒక క్రూయిజ్ బోట్‌(Cruise Boat)పై సంద‌డి చేశాడు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీతో ఆసీస్ సార‌థి ఫొటోల‌కు పోజిచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం ఆ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

ఈ ఏడాది జూన్‌లో ఆసీస్‌కు ప్ర‌పంచ‌ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్‌ గ‌ద‌ను అందించిన క‌మిన్స్.. మ‌రోసారి కంగారూల‌ను విశ్వ‌విజేత‌గా నిలిపాడు. ఆసీస్‌కు ఆరో వ‌న్డే వ‌రల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీని క‌ట్ట‌బెట్టాడు. ఆదివారం అహ్మ‌దాబాద్‌లో టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ తీసుకున్న క‌మిన్స్.. త‌న మార్క్ కెప్టెన్సీతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు.

#WATCH | Gujarat: Australian Cricket team captain Pat Cummins poses with the ICC World Cup trophy on a Sabarmati river cruise boat in Ahmedabad. pic.twitter.com/WgZG2mrenk

