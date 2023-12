December 18, 2023 / 03:04 PM IST

NZW vs PAKW : పాకిస్థాన్ మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు వ‌న్డేల్లో న్యూజిలాండ్‌(Newzealand)పై తొలి విజ‌యం సాధించింది. కివీస్ గ‌డ్డ‌పై జ‌రిగిన మూడో వ‌న్డేలో ఉత్కంఠ రేపిన సూప‌ర్ ఓవ‌ర్(Super Over) థ్రిల్ల‌ర్‌లో కివీస్‌ను 3 ప‌రుగుల తేడాతో మ‌ట్టికరిపించింది. సూప‌ర్ ఓవ‌ర్‌లో మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ వికెట్ న‌ష్ట‌పోకుండా 11 ర‌న్స్ కొట్టింది. అనంతరం న్యూజిలాండ్ 2 వికెట్ల న‌ష్టానికి 8 ప‌రుగులు మాత్ర‌మే చేసింది. దాంతో, పాకిస్థాన్ వ‌న్డేల్లో కివీస్‌పై డెవినే చారిత్రాత్మ‌క విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసింది.

సూప‌ర్ ఓవ‌ర్‌లో తొలుత పాక్ బ్యాటింగ్ చేసిన పాక్ 11 ర‌న్స్ బాదింది. అమేలియా కేర్ వేసిన తొలి బంతికి అలియా బౌండ‌రీ బాదింది. రెండో బాల్‌కు ర‌న్ రాలేదు. మూడు, నాలుగో బంతికి రెండేసి ప‌రుగులు వ‌చ్చాయి. ఐదో బంతికి సింగిల్, ఆరో బంతికి ఫాతిమా స‌నా రెండు ప‌రుగులు తీసింది. అనంతరం కివీస్ బ్యాట‌ర్ అమేలియా కేర్.. స‌దియా ఇక్బాల్ వేసిన రెండో బంతికే ఔట‌య్యింది. ఆ త‌ర్వాత డెవినే ఒక‌ సిక్స్‌ కొట్టింది. ఆఖ‌రి బంతికి డెవినే ఔట్ కావ‌డంతో న్యూజిలాండ్ 8 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది.

Pakistan defeat New Zealand for the first time in New Zealand in Women's ODIs after a Super Over thriller in Christchurch

