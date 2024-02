February 25, 2024 / 05:30 PM IST

Haris Rauf : పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ ముందు పాకిస్థాన్ జ‌ట్టుకు ఊహించిన షాక్. ఆ జ‌ట్టు స్టార్ పేస‌ర్ హ్యారిస్ ర‌వుఫ్ (Haris Rauf) మ‌రోసారి గాయ‌పడ్డాడు. దాంతో, స్వ‌దేశంలో జ‌రుగుతున్న పాకిస్థాన్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(PSL 2024) సీజ‌న్‌కు పూర్తిగా దూర‌మ‌య్యాడు. లాహోర్ క్యాలండ‌ర్స్‌కు ప్రాతినిధ్యం వ‌హిస్తున్న ర‌వుఫ్.. ఫిబ్ర‌వరి 23న క‌రాచీ కింగ్స్‌తో జ‌రిగిన‌ మ్యాచ్‌లో ఫీల్డింగ్ చేస్తూ గాయ‌ప‌డ్డాడు.

స్కానింగ్ అనంత‌రం అత‌డి భుజం ఎముక కొంచెం ప‌క్క‌కు జ‌రిగిన‌ట్టు వైద్యులు గుర్తించారు. ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ కోలుకునేందుకు 6 వారాలు ప‌డుతుంద‌ని చెప్పారు. ‘క‌రాచీ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్ అనంత‌రం ర‌వుఫ్‌కి ఎంఆర్ఐ ప‌రీక్ష‌లు చేయించాం. అత‌డి భుజం ఎముక ప‌క్క‌కు జ‌రిగిన‌ట్టు వైద్యులు తెల‌పారు. దాంతో, అతడు పీఎస్ఎల్ 2024 సీజ‌న్‌కు దూరం కానున్నాడు’ అని లాహోర్ మేనేజ్‌మెంట్ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌ల చేసింది.

Haris Rauf’s absence is truly painful; he’s been our pillar of strength. – Captain Shaheen Afridi, Pakistan and Lahore Qalandars#HBLPSL9 #KhulKeKhel #QalandarBrothers pic.twitter.com/dcfJBqx53e

