Pakistan Tour Of Australia: ఆడేటోళ్లు 18, ఆడించేటోళ్లు 17.. పీసీబీ రూటే సెప‌రేటు..!

Pakistan Tour Of Australia: ఆస్ట్రేలియా ప‌ర్య‌ట‌న‌కు వెళ్ల‌నున్న పాకిస్తాన్ జట్టులో 18 మంది స‌భ్యుల‌ను ఎంపిక చేయ‌గా.. టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్‌గా ఏకంగా 17 మందిని పంపిస్తుండ‌టం గ‌మ‌నార్హం.

November 29, 2023 / 04:27 PM IST

Pakistan Tour Of Australia: వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ లో గ్రూప్ స్టేజ్‌కే ప‌రిమిత‌మైన పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జ‌ట్టు డిసెంబ‌ర్ నుంచి కొత్త సీజ‌న్‌ను మొద‌లుపెట్ట‌నుంది. ఆస్ట్రేలియా ప‌ర్య‌ట‌న‌కు వెళ్ల‌నున్న పాకిస్తాన్ ఇటీవ‌లే బాబ‌ర్ ఆజ‌మ్‌ను సార‌థిగా తొలగించి షాన్ మ‌సూద్ (టెస్టు), ష‌హీన్ షా అఫ్రిది (టీ20)ల‌కు సార‌థ్య ప‌గ్గాలు అప్ప‌జెప్పిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే టెస్టు జట్టులో 18 మంది స‌భ్యుల‌ను ఎంపిక చేసిన పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు (పీసీబీ).. టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్‌గా ఏకంగా 17 మందిని పంపిస్తుండ‌టం గ‌మ‌నార్హం. పీసీబీ తాజాగా ఆసీస్ వెళ్ల‌నున్న టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్ లిస్ట్‌ను ప్ర‌క‌టించ‌గానే నెటిజ‌న్లు ఆశ్చ‌ర్య‌పోయారు. ఇంత‌కీ వీళ్లంతా అక్క‌డేమైనా పెళ్లికి వెళ్తున్నారా..? లేక విహార‌యాత్ర‌కు వెళ్తున్నారా..? అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ఇటీవ‌లే బోర్డు ప్ర‌క్షాళ‌నను చేసిన పీసీబీ.. మ‌హ్మ‌ద్ హ‌ఫీజ్‌ను ఆసీస్ టూర్‌లో డైరెక్ట‌ర్‌గా ఎంపిక చేసింది. హఫీజ్‌తో పాటు సైమ‌న్ గ్రాంట్ హెల్మ‌ట్ (హై ప‌ర్ఫార్మెన్స్ కోచ్‌), ఆడ‌మ్ హోలియోక్ (బ్యాటింగ్ కోచ్‌), ష‌హిద్ అస్లాం (అసిస్టెంట్ బ్యాటింగ్ కోచ్‌), ఉమ‌ర్ గుల్ (ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్‌), స‌యీద్ అజ్మ‌ల్ (స్పిన్ బౌలింగ్ కోచ్‌), అబ్దుల్ మ‌జీద్ (స్ట్రెంత్ అండ్ కండీష‌నింగ్ కోచ్‌), క్లిఫ్ డీకాన్ (ఫిజియోథెరపిస్టు), న‌వీద్ అక్ర‌మ్ (టీమ్ మేనేజ‌ర్‌), మ‌న్సూర్ రానా (అసిస్టెంట్ టీమ్ మేనేజ‌ర్‌), త‌ల్హ ఎజాజ్ (టీమ్ అన‌లిస్ట్‌), డాక్ట‌ర్ సొహైల్ స‌లీమ్ (టీమ్ డైరెక్ట‌ర్), మ‌లంగ్ అలి (టీమ్ మ‌సాయుర్), లెఫ్ట్‌నెంట్ క‌ల్న‌ల్ (రిటైర్డ్) అక్త‌ర్ హుస్సేన్ (సెక్యూరిటీ మేనేజ‌ర్‌), ర‌జా ర‌షీద్ (మీడియా మేనేజ‌ర్‌), అమ‌ర్ అహ్స‌న్ (వీడియోగ్రాఫ‌ర్‌)లు ఆసీస్‌ కు వెళ్ల‌నున్నారు.

Pakistan’s squad for Australia… oh wait, this is just the team management. how pathetically embarrassing. Are all these positions really essential for touring? there was less staff for a World Cup- 17 staff, just one short of the total number of players. pic.twitter.com/O6shL9iIKf — AmerCric 🏏 ✍️ (@Amermalik12) November 28, 2023

పీసీబీ ఇందుకు సంబంధించిన వివ‌రాలు వెల్ల‌డించిన త‌ర్వాత అభిమానులు స్పందిస్తూ.. అరెరే, లాండ్రీని అత‌డి అసిస్టెంట్‌ను మ‌రిచిపోయిన‌ట్టున్నారే.. అంటూ చేస్తున్న కామెంట్స్ వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. పాకిస్తాన్ జ‌ట్టు డిసెంబ‌ర్ 14 నుంచి జ‌న‌వ‌రి 7 వ‌ర‌కు ఆస్ట్రేలియాలో ప‌ర్యటించ‌నుంది. ఈ టూర్‌లో పాకిస్తాన్‌.. మూడు టెస్టులు ఆడ‌నుంది.

Tell them they will not get tasty Biryani in Australia and the country is expensive. Half then will drop out — Praveen Sharma (@prs85) November 29, 2023

Embarrassing! How can they miss off the laundry guy & his assistant in that list of touring members. — Yas 🇵🇸 (@YassarAltaf99) November 28, 2023

ఆసీస్ టూర్‌కు పాకిస్తాన్ జ‌ట్టుః షాన్ మ‌సూద్ (కెప్టెన్), అమీర్ జ‌మాల్‌, అబ్దుల్లా ష‌ఫీక్‌, అబ్ర‌ర్ అహ్మ‌ద్‌, బాబ‌ర్ ఆజాం, ఫ‌హీమ్ అష్ర‌ఫ్, హ‌స‌న్ అలీ, ఇమామ్ ఉల్ హ‌క్, ఖుర్రం షాజాద్‌, మిర్ హ‌మ్జా, మ‌హ్మ‌ద్ రిజ్వాన్, మ‌హ్మ‌ద్ వ‌సీమ్ జూనియ‌ర్, నొమ‌న్ అలీ, సియామ్ అయుబ్‌, స‌ల్మాన్ అలి అఘా, స‌ర్ఫ‌రాజ్ అహ్మ‌ద్‌, సౌద్ ష‌కీల్, ష‌హీన్ షా అఫ్రిది