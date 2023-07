July 18, 2023 / 08:52 PM IST

Saud Shakeel : పాకిస్థాన్‌ మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ సౌద్‌ షకీల్‌(Saud Shakeel) నయా చరిత్ర లిఖించాడు. శ్రీలంక గ‌డ్డ‌పై డబుల్‌ సెంచరీ(Double Century) చేసిన తొలి పాక్‌ ప్లేయర్‌గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. గాలే స్టేడియం(Galle International Stadium)లో లంకతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో షకీల్‌ అజేయ ద్విశ‌త‌కంతో రాణించాడు. సహచరుల నుంచి పెద్దగా సహకారం లభించని చోట.. షకీల్‌ 361 బంతుల్లో 208 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఇందులో 19 ఫోర్లు ఉన్నాయి.

నిరుడు ఇంగ్లండ్‌పై టెస్టు అరంగేట్రం చేసిన ఈ లెఫ్ట్‌ హ్యాండర్‌కు ఇది 6 మ్యాచ్‌ కాగా.. ఇప్పటికే ఓ సెంచరీ 5 ఆఫ్‌ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. భవిష్యత్తు బాబార్‌ ఆజమ్‌(Babar Azam) అని పేరు తెచ్చుకుంటున్న షకీల్‌.. పక్కా క్రికెటింగ్‌ షాట్లతో చెలరేగడం చూసి విశ్లేషకులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

