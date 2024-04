April 9, 2024 / 05:49 PM IST

PCB : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ నేప‌థ్యంలో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు(PCB) కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకుంది. బౌలింగ్ యూనిట్‌పై ప్ర‌త్యేక దృష్టి పెట్టిన పాక్ సెలెక్ట‌ర్లు.. న్యూజిలాండ్‌ (Newzealand)తో జ‌రుగ‌బోయే పొట్టి సిరీస్‌కు ప‌టిష్ట‌మైన బృందాన్ని ఎంపిక చేశారు. మంగ‌ళ‌వారం పీసీబీ వెల్ల‌డించిన 17మందితో కూడిన స్క్వాడ్‌లో స్పీడ్‌స్ట‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ అమిర్ (Mohammad Amir), పాకిస్థాన్ సూప‌ర్ లీగ్ హీరో ఇమాద్ వ‌సీం(Imad Wasim)లకు చోటు ద‌క్కింది.

పాక్ పేస‌ర్‌గా రాణిస్తున్న స‌మ‌యంలో స్పాట్ ఫిక్సింగ్ ఆరోప‌ణ‌ల‌తో అమిర్ కెరీర్ ప్ర‌మాదంలో ప‌డింది. దాంతో, అత‌డు 2021లో ఆట‌కు గుడ్ బై చెప్పేశాడు. అయితే.. టీ20 లీగ్స్‌లో కొన‌సాగాడు. ఈ ఏడాది పాకిస్థాన్ సూప‌ర్ లీగ్‌లో అమిర్ అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేశాడు. పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ ఆడాల‌నే ఉద్దేశంతో ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ వీడ్కోలు నిర్ణ‌యాన్ని వెన‌క్కి తీసుకున్నాడు.

