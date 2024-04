April 9, 2024 / 04:39 PM IST

Raviteja 75 Movie | ఒకవైపు మిస్ట‌ర్ బ‌చ్చ‌న్ సినిమా చేస్తూనే మరోవైపు తన బెంచ్ మార్క్ ప్రాజెక్ట్‌ను లాంచ్ చేశాడు మాస్ మహారాజ రవితేజ (raviteja). తాజాగా రవితేజ 75వ సినిమాని నేడు ఉగాది సందర్భంగా ప్రకటించారు. ఈ సినిమాకు ‘సామజవరగమన’ రచయిత భాను బొగ‌వరపు దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి తాజాగా ‘RT75’ పేరుతో తాజాగా ఒక పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్ గ‌మనిస్తే.. తెలంగాణ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రానున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. హ్యాపీ ఉగాది రా భయ్.. రవన్న దావత్ ఇస్తుండు రెడీ అయిపోండ్రి అంటూ పోస్ట‌ర్ మీదా రాసుకోచ్చారు.

పేరు “లక్ష్మణ భేరి.. “ఆదాయం: చెప్పను తియ్.. ఖర్చు: లెక్క జెయ్యన్.. రాజ్యపూజ్యం: అన్ లిమిటెడ్.. అవమానం: జీరో అంటూ రవితేజ పాత్ర‌ను రివీల్ చేశారు మేక‌ర్స్. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. బ‌ల‌గం ఫేమ్ భీమ్స్ సిసిరోలియో ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నాడు. 2025లో ఈ సినిమా రానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఇక ఈ సినిమాకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.

అందరికి హ్యాపీ ఉగాది రా భయ్ 😎

We are elated to announce our next with the 𝐌𝐀𝐒𝐒 𝐌𝐀𝐇𝐀𝐑𝐀𝐉𝐀 @RaviTeja_offl ~ #RT75, Shoot Begins Soon! 🔥

వచ్చే సంక్రాంతికి రవన్న దావత్ ఇస్తుండు… రెడీ అయిపొండ్రి 🥳

We promise to bring back the typical Mass Maharaja on Big screens… pic.twitter.com/W7Q2Jdn6zO

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) April 9, 2024