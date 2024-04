April 29, 2024 / 08:04 PM IST

KKR vs DC : ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన‌ ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. కోల్‌క‌తా పేస‌ర్ల ధాటికి వ‌రుస ఓవ‌ర్ల‌లో మూడు వికెట్లు కొల్పోయింది. స్టార్క్ త‌న రెండో ఓవ‌ర్‌లో జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్ (12)ను ఔట్ చేసి కోల్‌క‌తాను పోటీలోకి తెచ్చాడు. వ‌రుస‌గా సిక్స్, ఫోర్ బాదిన ఫ్రేజ‌ర్ భారీ షాట్ ఆడి బౌండ‌రీ వ‌ద్ద వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్‌కు చిక్కాడు.

Venkatesh Iyer plucks a fine low catch & @KKRiders get the dangerous Jake Fraser-McGurk early 😲#DC three down now inside the powerplay!

