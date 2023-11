November 20, 2023 / 11:56 AM IST

Travis Head : ఐసీసీ ఫైన‌ల్స్‌లో ఎదురన్న‌దే లేని ఆస్ట్రేలియా(Australia) రికార్డు స్థాయిలో ఆరోసారి చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో సెంచ‌రీతో ఓపెన‌ర్ ట్రావిస్ హెడ్(Travis Head) మ‌రోసారి హీరో అయ్యాడు. నాలుగు నెల‌ల క్రితం ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్లో(WTC Final 2023) భార‌త్‌పై శ‌త‌కంతో గ‌ర్జించిన హెడ్.. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్లోనూ సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కాడు. దాంతో, అత‌డిపై ఆస్ట్రేలియా మీడియాలో ప్ర‌శంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఈ స‌మ‌యంలో ఆసీస్ దివంగ‌త లెజెండరీ స్పిన్న‌ర్ షేన్ వార్న్‌(Shane Warne) ఏడేండ్ల కిందటి ట్వీట్ వైర‌ల్ అవుతోంది. ‘ఒక క్రికెట‌ర్‌గా నేను హెడ్‌కు వీరాభిమానిని. రాబోయే రోజుల్లో అత‌డు అన్ని ఫార్మాట్ల‌లో ఆస్ట్రేలియాకు భ‌విష్య‌త్ స్టార్ అవుతాడు’ అని వార్న్ 2016 డిసెంబ‌ర్ 6న ట్వీట్ చేశాడు.

I’m a big fan of Travis Head as a cricketer, I believe he will be a future star for Australia in all forms of the game @wwos !!

