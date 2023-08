August 19, 2023 / 04:19 PM IST

Novak Djokovic : టెన్నిస్‌లో అత్య‌ధిక గ్రాండ్స్‌స్లామ్స్‌తో రికార్డు సృష్టించిన నొవాక్ జ‌కోవిచ్(Novak Djokovic) మ‌రో రికార్డుపై క‌న్నేశాడు. అత్య‌ధిక గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిళ్ల‌తో స్పెయిన్ బుల్ ర‌ఫెల్ నాద‌ల్(Rafael Nadal) రికార్డు బ్రేక్ చేసిన అత‌ను ఈసారి ఆల్‌టైమ్ గ్రేట్ రోజ‌ర్ ఫెద‌ర‌ర్(Roger Federer) రికార్డుపై గురి పెట్టాడు. శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో జ‌కో టేల‌ర్ ఫ్రిట్జ్‌(Taylor Fritz )పై గెలుపొంది నిట్టో ఏటీపీ( Nitto ATP Finals) ఫైనల్లో అడుగుపెట్టాడు.

దాంతో వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 కార్లోస్ అల్క‌రాజ్‌(Carlos Alcaraz)తో అమీతుమీకి సిద్ధ‌మ‌య్యాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ ఈ రెండో సీడ్ ప్లేయ‌ర్ 16సార్లు నిట్టో ఏటీపీ ఫైన‌ల్స్ ఆడాడు. ఈసారి అత‌ను ట్రోఫీ గెలిస్తే ఫెద‌ర‌ర్ రికార్డు బ‌ద్ధ‌లు కొడ‌తాడు. ఏడాది క్రితం ఆరు నిట్టో ఏటీపీ ట్రోఫీల‌తో జ‌కో ఫెద‌ర‌ర్ స‌ర‌స‌న నిలిచాడు. రికార్డుకు చేరువ‌వుతాడు.

